Venerdì mattina è iniziata una nuova fase delle vicenda giudiziaria che vede coinvolto Fabrizio Corona. L'ex fotografo dei vip, dopo essere stato condannato a un anno in primo grado, ora rischia due anni e nove mesi, questa la richiesta della procura. Mattino Cinque è riuscito a intercettare Corona proprio prima dell'ingresso in tribunale e queste sono state le sue dichiarazioni: "Ho sensazioni positive e credo che questa volta andrà tutto bene. Credo nella giustizia". Corona è arrivato accompagnato dal figlio Carlos: "È giusto che assista a una fase così importante della vita del padre". Intanto ha sfoggiato anche un nuovo tatuaggio sopra l'orecchio destro con una scritta che non lascia spazio all’immaginazione: "Viva la libertà". E a chi li chiede se ha paura, la risposta è solo una: "Non ho mai paura di niente".