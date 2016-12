L'Arma dedica il 2016 al mondo dell'arte

Van Gogh, Modigliani, Carrà e De Chirico sono alcuni dei maestri le cui opere caratterizzano il nuovo calendario storico dell'Arma dei carabinieri presentato mercoledì. "Un omaggio all'arte - spiegano dall'Arma - nell'anno in cui i carabinieri sono stati insigniti della medaglia d'Oro per la tutela del patrimonio culturale". In ciascuna delle 12 raffigurazioni sono state inserite, attraverso la computer grafica, altrettante immagini d'epoca di militari dell'Arma.

"Una presenza simbolica a significare che i carabinieri sono una presenza conosciuta e di riferimento per la collettività in qualsiasi contesto ed epoca". La copertina del calendario, in stile futurista, raffigura la fiamma simbolo dell'Arma sullo sfondo di una composizione cromatica in cui spiccano il tricolore d'Italia, l'azzurro della bandiera della Ue e il celeste del vessillo Onu.