"Ho parlato questa mattina con il Presidente del Consiglio, che mi ha detto ricostruiremo tutto, le case, le chiese, gli edifici pubblici. Questo ci dà fiducia, ma è certo che la ricostruzione di questi gioielli, non sono un esperto, ma sono certo che sarà un'impresa non semplice". Lo ha detto Mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia alla trasmissione di Tgcom24 "Stanze Vaticane", parlando della Basilica di San Benedetto crollata in seguito al terremoto.