"A fare quello che tutti gli uomini vorrebbero fare" è stato il signor Giancarlo, marito della signora Olga e peraltro amico della titolare del negozio di scarpe murato. "Sono rimasta abbastanza interdetta quando ho visto quel muro", ha raccontato a Tgcom24 la proprietaria di Ekkié Clara Marino. "Dato che nei prossimi giorni abbiamo in programma una manifestazione, ho pensato subito che si trattasse di un abbellimento messo dal Comune. Sono scesa subito dalla macchina, non potevo crederci. Quando ho toccato la parete e mi sono resa conto che non era in muratura, mi sono tranqullizzata. Nel frattempo il mio amico Giancarlo, il marito di Olga, stava lì a ridere e a godersi la scena. Me lo diceva sempre: «Prima o poi ti muro il negozio». Adesso l'ha fatto per davvero".



Lo scherzo di Giancarlo ha strappato un sorriso a tutto il paese, che sta attraversando un periodo di tensione e terrore a causa delle recenti scosse di terremoto avvertite nell'Aquilano e in tutto il Centro Italia. "A Sulmona Giancarlo è notoriamente un burlone. Marito e moglie sono molto simpatici", ha continuato Clara. "Olga sta allo scherzo ma non è una spendacciona, assolutamente. Lui la chiama "lady shopping", l'ha sempre chiamata così in maniera gioviale. Ho dovuto fare un lavoraccio per smontare il muro, è vero, ma abbiamo riso di gusto e ci siamo divertiti".