Case da sogno con piscine, bagni faraonici, statue in marmo, arredi sfarzosi e sofisticati sistemi di sorveglianza, abitate da persone che non dichiaravano alcun reddito. Si tratta di beni per un valore complessivo di un milione e 210mila euro che Polizia e Guardia di Finanza hanno sequestrato in provincia di L'Aquila a una famiglia di Avezzano di etnia rom, legata al clan dei Casamonica.