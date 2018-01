“Aiutatemi a trovare l'uomo che vive con il cuore di mio figlio”. Questo è l'appello di Mario Bartoli, papà di un ragazzo, Cristian, che ha perso la vita venti anni fa. L’uomo ha deciso di parlare ai microfoni di Pomeriggio Cinque per raccontare la storia di suo figlio: la vicenda è rimbalzata sui social e sui quotidiani dopo che Mario aveva fatto tappezzare la città di Livorno con la scritta “Dove sei magico battito?”.



Il desiderio più grande di questo uomo è quello di trovare chi ha ricevuto il cuore di suo figlio, morto all'età di 17 anni per un aneurisma. Per legge i sanitari non possono diffondere il nome di chi ha ricevuto la donazione, ma il papà di Christian spera che sia questa persona a mettersi in contatto con lui. “Voglio solo riascoltare per una volta il cuore di mio figlio battere e riabbracciare l’uomo che continua a vivere grazie a lui”, ha spiegato Mario Bartoli.



Così anche Barbara d’Urso si unisce all’appello dell’uomo sottolineando che chi ha ricevuto il cuore di Cristian all’epoca del trapianto aveva 51 anni, quindi oggi dovrebbe averne 71.