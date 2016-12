L'Anticiclone Nord-Africano ha cominciato a gonfiarsi di aria calda sahariana che si sta riversando sulla Penisola Iberica, dove anche ieri i picchi massimi hanno sfiorato i 45°C, poi, da mercoledì, la bolla di aria calda arriverà anche verso i Paesi europei a Nord e a Est, finendo per abbracciare anche l'Italia. I Paesi più roventi saranno dunque la Spagna e la Francia (con valori prossimi ai 40°C), ma farà molto caldo anche nei Paesi Bassi, in Inghilterra (si potranno raggiungere anche i 35-36°C), in Germania e nei Paesi alpini. Da metà settimana, quindi, inizierà una duratura ondata di caldo che caratterizzerà la prima metà di luglio, con temperature pomeridiane intorno ai 35 gradi, con picchi anche di 37-38°C, e temperature minime della notte che a fatica scenderanno sotto i 20°C e afa in aumento. Anche le temperature in montagna subiranno un netto rialzo: lo zero termico salirà a quota 4800 metri, quasi pari alla vetta del Monte Bianco (la montagna più alta dell'arco alpino), ciò significa che si registreranno temperature sopra lo zero in tutte le aree montuose. Tutti i dettagli sull'ondata di caldo