L'Anticiclone Nord-Africano guadagna terreno: temperature e afa in aumento

Prevalenza d i tempo bello e stabile al Centronord e Sardegna . Un po' di nuvole, comunque alternate a schiarite, insisteranno invece sulle regioni meridionali, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali principalmente nelle zone interne, ma con coinvolgimento nel corso del pomeriggio anche del Golfo di Taranto e del nordovest della Calabria. Temperature massime in leggero aumento al Centronord, nuovamente al di sopra di 30 gradi anche nelle regioni settentrionali; caldo in attenuazione al Sud, eccetto il basso Ionio, dove toccheremo punte residue oltre i 35 gradi.

Previsioni per martedìNubi alternate a schiarite sulle Alpi, al Nordovest e all'estremo Sud con rischio di brevi e isolati rovesci o temporali su Alpi centro-occidentali, Salento, monti della Calabria e della Sicilia sud-orientale. Tempo soleggiato in tutto il resto del territorio. Si attenua il caldo anche sul basso Ionio, temperature altrove stazionarie o in lieve crescita: clima uniformemente caldo da Nord a Sud con massime in generale fra 30 e 35 gradi.