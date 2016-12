L'Anticiclone Africano rialza la voce

Dopo una breve pausa dal caldo intenso e persistente, ci accingiamo ad affrontare una settimana caratterizzata da una nuova risalita delle temperature che -affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- soprattutto al Centrosud, torneranno gradualmente e diffusamente a toccare picchi oltre i 35 gradi. Il Nord, ai margini dell'alta pressione e interessato a tratti dal passaggio di correnti atlantiche relativamente più fresche, farà invece i conti con un tempo più variabile, caratterizzato di tanto in tanto da qualche temporanea fase instabile; nelle regioni settentrionali anche le temperature avranno un andamento più oscillante da un giorno con l'altro, comunque con valori che in generale rimarranno vicini alle medie stagionali. Poi nel fine settimana le correnti africane “alzeranno il tiro” spingendosi con più decisione verso la nostra Penisola e i Balcani, e favorendo così un'ulteriore impennata delle temperature che localmente potrebbero spingersi anche oltre i 40 gradi, in particolare al Sud e sulle Isole maggiori. Quindi, non solo luglio si concluderà all'insegna del caldo africano e del probabile primato storico, anche il mese di agosto sembra che abbia intenzione di cominciare in compagnia del bollente Anticiclone Nord-Africano. Per fare un esempio della nuova crescita del caldo africano prendiamo alcune città del Centrosud; Grosseto e Taranto che per oggi hanno una massima prevista di 35 gradi, giovedì ne vedranno 37, Perugia e Cagliari passeranno dai 34 gradi di oggi sempre giovedì a 37, Sassari da 33 gradi a 36 gradi.