L'alta pressione non molla: nebbia smog in pianura, mite in montagna

11 dicembre 2016 10:50 Lʼalta pressione non molla: nebbia smog in pianura, mite in montagna Prosegue la lunga fase di stabilità, ma con nubi al Centronord. Tanto sole su Alpi e Sud che regala unʼinversione termica: temperature estive in montagna; freddo, nebbie e smog in pianura

Forti anomalie nel campo della pressione e della temperatura caratterizzano il tempo sull’Europa: basti pensare alla quota estremamente elevata dello zero termico tra la Spagna nord-orientale, la Francia meridionale, i Paesi alpini e il Nord Italia, dove ha raggiunto i 3700-3800 metri, che rappresenta un livello ragguardevole anche per i mesi estivi. L’alta pressione sta mostrando - come affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - qualche segno di cedimento permettendo da una parte afflussi di aria umida dal Mediterraneo occidentale, dall’altra parte il transito verso i Balcani di una perturbazione la cui coda andrà a sfiorare le nostre regioni adriatiche e meridionali causando anche qualche precipitazione. Il passaggio di questa perturbazione innescherà una ventilazione da Nord-Nordest favorendo un miglioramento della qualità dell’aria al Centrosud. Purtroppo questo miglioramento non coinvolgerà il Nord in cui persisterà una situazione di stabilità, ancora con la presenza di nebbie diffuse. Durante la settimana le temperature tenderanno a calare lievemente riportandosi quasi ovunque su valori invernali nella media stagionale; non si intravedono ondate di gelo in arrivo. Anzi, su gran parte del Continente perdureranno condizioni anticicloniche, per cui ci sarà anche l’assenza di nevicate sulle Alpi centro-orientali probabilmente per tutta la settimana.

Previsioni meteo per domenica. Tempo in prevalenza soleggiato su Alpi e vicine pianure, medio-basso Adriatico, settori ionici, Sicilia meridionale e sud-est Sardegna. Nubi più o meno compatte nelle altre zone con possibili pioviggini su Toscana, coste laziali, in estensione verso sera a Romagna, Marche, Lazio e Campania. Al mattino nebbie anche fitte in Valpadana, Romagna e Marche. Temperature massime ancora decisamente oltre la media nelle aree soleggiate. Clima più freddo e umido in Pianura Padana. Libeccio in rinforzo su Tirreno, Ligure, Corsica e Sardegna.