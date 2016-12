L'alta pressione guadagna terreno

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - da correnti di aria fresca settentrionali che specialmente al Sud, potranno risultare ancora instabili. Giovedì tempo in generale soleggiato nonostante qualche locale episodio di instabilità legato alla presenza di un po’ di aria fredda in quota. Venerdì invece la situazione sarà nel complesso più stabile, con temperature nelle medie stagionali. Durante il fine settimana le nostre Isole verranno interessate da venti umidi di Scirocco accompagnati da un po’ di pioggia, specialmente nella giornata di sabato e in Sardegna. Nel resto del Paese tempo ancora discreto con nubi in aumento specialmente in Piemonte e sui settori occidentali della Penisola, in generale senza piogge particolarmente rilevanti.