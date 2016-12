L'alta pressione domina gran parte del Paese

Previsioni per mercoledì. Giornata con tempo soleggiato in gran parte del Paese, ad eccezione della zona tra la Calabria ionica e la Sicilia, dove le nuvole saranno piuttosto compatte e accompagnate da locali rovesci o temporali, più frequenti nel pomeriggio soprattutto sulla parte orientale e meridionale dell’Isola. Anche sulla Sardegna meridionale non mancheranno le nubi, sebbene accompagnate da uno scarso rischio di precipitazioni. Venti orientali localmente moderati tra lo Ionio e le Isole maggiori. Temperature quasi stazionarie, con valori piuttosto miti, al di sopra della norma al Nord e sul versante occidentale della Penisola. Si segnala una forte escursione termica: la differenza tra i valori registrati durante il giorno e le temperature notturne in alcuni casi potrebbe anche essere di 15 gradi.