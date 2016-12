L'agenzia Ue per il farmaco "assolve" il Fluad: morti non causate dal vaccino

19:11 - Il Comitato per la farmacovigilanza dell'Agenzia Europea per il Farmaco (Ema) ha scagionato il Fluad indicando che non c'è rapporto con le morti segnalate all'Aifa. L'Agenzia europea invita a continuare le vaccinazioni e riconosce all'Aifa la correttezza dell'azione di sospensione precauzionale.

Un parere importante quello dell'agenzia europea che arriva poco dopo i primi risultati condotti dal ministero della Salute italiano che confermavano l'estraneità del Fluad con le morti sospette.



Aifa: ripristinare clima fiducia vaccinazioni - "Adesso è importante ripristinare un clima di fiducia nelle vaccinazioni per evitare le conseguenze negative dell'influenza nei soggetti a rischio e negli anziani". Lo afferma il presidente Aifa, Sergio Pecorelli, sottolineando come "dopo un'attenta valutazione di tutte le evidenze disponibili, il Comitato valutazione dei rischi per la farmacovigilanza riunito presso l'Agenzia Europea dei Medicinali a Londra, ha concluso che non esiste alcun nesso causale tra i vaccini Fluad e gli eventi avversi segnalati questi giorni".



Le segnalazioni non si fermano - Eppure in tutta Italia non si fermano le segnalazioni come anche le inchieste che avranno il loro corso. Ma la grande paura sembra essere destinata a rientrare e dopo le vaccinazioni pubbliche in televisione ora anche il giudice Raffaele Guariniello si esprime a favore della immunizzazione e contro la psicosi.



E al ministero della Salute si sta lavorando, con un confronto con gli organismi europei, per mettere a punto l'emendamento che dovrebbe tagliare i tempi per le segnalazioni delle reazioni avverse dopo l'uso dei farmaci. Ci vorrà infine un'altra settimana per avere il quadro completo delle analisi di laboratorio sui lotti bloccati.