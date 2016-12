Killer tabaccaio "professionisti"

11:30 - Sarebbero professionisti senza scrupoli i due malviventi che venerdì sera ad Asti hanno ucciso il tabaccaio Manuel Bacco. La polizia scientifica della questura di Asti sta esaminando le riprese delle telecamere di sicurezza della zona, in particolare quelle dislocate in prossimità della tabaccheria. Si cerca un'auto bianca con la quale i banditi sono stati visti fuggire. Non sarebbero riusciti a rubare l'incasso della giornata.