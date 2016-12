Kelly, accoltellata dall'ex: ho paura che ci riprovi e mi ammazzi

Colpita con trenta coltellate dall'ex compagno e padre del suo bambino, Emanuele Nelli, 34 anni, ex trasportatore di Lamporecchio, è viva per miracolo. Ora Kelly Bonacchi, 25 anni, giovane mamma di Pistoia, vive nel terrore che possa nuovamente essere aggredita dall'uomo. "So che ci riproverà", ha detto al suo avvocato. "La paura è arrivata tutta insieme ed è quella per il futuro. Non mi fido più di nessuno", prosegue.

In un'intervista a Qn, Kelly ricorda quei terribili attimi e parla del suo futuro. "Mentre mi accoltellava non provavo paura, o dolore, pensavo soltanto al mio bambino, a cosa sarebbe stato di lui se io fossi morta". "Ho paura di lui, mi fa paura anche vederlo in fotografia e so che appena potrà mi verrà a cercare", prosegue.



"A novembre sarà il mio compleanno, e sicuramente sarò a casa. Voglio riprendermi per quel giorno e voglio che sia comunque un momento sereno. Poi arriverà il Natale. E sarà proprio quello che forse mi potrà aiutare a uscire gradualmente da questo incubo. Anche se mi chiedo come sarà la mia vita, da ora in poi".