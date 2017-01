Jovanotti regala 15 quintali di crocchette a un canile toscano: "Ha un cuore d'oro"

Jovanotti "ha un cuore d'oro". Non hanno dubbi i volontari del canile di Ossaia di Cortona , in provincia di Arezzo, che questo Natale si sono visti recapitare ben 15 quintali di crocchette destinati agli amici a quattro zampe ospiti della struttura. Il mittente, Lorenzo Cherubini nelle vesti di "Babbo Natale", non è poi così insolito: "Lo fa tutti gli anni", raccontano a Tgcom24 .

Il canile di Ossaia serve i cinque comuni dell'area sanitaria della Valdichiana, ovvero Cortona, Castiglion Fiorentino, Lucignano, Marciano della Chiana e Foiano della Chiana, ed è una struttura per la quale l'artista cortonese molte volte si è mobilitato. "Lui è di qui, ci aiuta sempre", commentano i volontari. In passato, infatti, il cantante è stato anche testimonial diretto, posando per una foto con altri amici del canile per il calendario annuale che serve a raccogliere fondi.