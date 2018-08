Jesolo, Forza Nuova incita alla pena di morte per gli stupratori

"Pena di morte per gli stupratori": questo il cartello con cui Forza Nuova Veneto ha accompagnato una sagoma nera impiccata a un cappio. Il cartonato è apparso per le vie di Jesolo nella notte di martedì 28 agosto e poi una sua foto è stata pubblicata anche in un post Facebook. L'iniziativa a pochi giorni dallo stupro in spiaggia di una ragazzina di 15 anni, violenza per la quale un 25enne senegalese, Mohamed Gueye, è stato già arrestato.