Ivana Spagna a Pomeriggio 5: "Vedo i fantasmi"

"Se non si vedono queste entità è impossibile crederci." Nella puntata odierna di Pomeriggio 5 Ivana Spagna è stata ospite di Barbara d'Urso per raccontare la sua esperienza con i fenomeni paranormali. La cantante sostiene di aver visto più volte lo spettro di una donna che secondo alcune ricerche sarebbe da attribuire allo spirito di Giuditta Pasta, celebre cantante lirica del XIX secolo. "Inoltre mentre mi trovavo in Sicilia per un concerto - ha aggiunto la cantautrice veneta - ho visto l'immagine di un monaco sopra il mio letto che è fuggito non appena mi ha visto."