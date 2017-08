Italiano scomparso nelle isole Pulau, la sorella a Tgcom24: "Aiutatemi"

"Amici, mio fratello Enzo Introcaso e la sua fidanzata Jessica sono scomparsi da 8 giorni nelle isole di Pulau, tra Indonesia e Malesia. Abbiamo fatto la denuncia per attivare la Farnesina, ma anche il vostro contributo può essere fondamentale. Non abbiamo tempo, ogni minuto è cruciale! Aiutatemi". E' questo l'appello pubblicato su Facebook dalla sorella di Enzo, Giusy che aggiunge: "Sono partiti il 4 agosto per una vacanza, ci siamo sentiti tutti i giorni fino al 12, poi più nulla. Mi mandavano le foto dei posti che vedevano. Ora non c'è tempo da perdere, ogni minuto è prezioso".