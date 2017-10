Italiani espatriati, almeno 285mila se ne sono andati nel 2016

Gli italiani espatriati nel 2016 sono almeno 285mila. Lo stima il Dossier Statistico Immigrazione 2017 del Centro studi Idos che sottolinea come negli ultimi anni siano incrementati i flussi in uscita che per quattro decenni erano andanti riducendosi. Secondo indagini internazionali (Gallup), inoltre dall'Italia vorrebbe emigrare quasi un terzo dei residenti (10 punti in più rispetto alle percentuali riscontrate in media negli altri Paesi europei).