Italia sotto la cappa Anticiclonica: caldo anomalo, nebbie e smog

Previsioni per giovedìAl mattino nebbie e nubi basse nasconderanno il sole in gran parte delle grandi pianure del Nord (specialmente tra basso Veneto ed Emilia), lungo le coste dell'Alto Adriatico, nelle valli del Centro, in Campania, nel Gargano e in alcune zone della Sardegna; in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso sulle altre regioni. Nel pomeriggio cielo nuvoloso in Sardegna, ma senza piogge; bello nel resto del Paese, ma con qualche nebbia che insisterà sulle pianure e lungo le coste del Veneto. In serata le nebbie torneranno a formarsi, localmente anche fitte, in molte zone del Centronord. Temperature massime in lieve calo in gran parte del Paese, ma comunque ancora in generale al di sopra delle medie stagionali. Venti deboli, per lo più dai quadranti settentrionali.