Italia, in arrivo tre giorni di fuoco: punte di 39 gradi da Nord a Sud

Secondo gli esperti i cosiddetti "temporali di calore" saranno causati dallo scontro tra il gran caldo depositato sul suolo e l'elevato tasso di umidità registrato nel corso degli ultimi giorni.



Pericolo per la salute - Considerati i valori superiori alle medie stagionali, il Ministero della Salute ha attivato anche quest'anno il Sistema nazionale di previsione allarme, che permette la sorveglianza e la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione. Dall'ultimo bollettino sono previste condizioni di rischio per la salute (livello 2): "Tali condizioni potrebbero persistere per diversi giorni - si legge sul sito del Ministero - da sabato 4 luglio per 10 città sono previste condizioni di livello 2 o 3 (Bolzano, Torino, Milano, Brescia, Trieste, Bologna, Firenze, Perugia, Rieti e Roma) con temperature previste comprese tra i 34-37 gradi".



Temperature da record - Intanto la Coldiretti fa sapere che il mese di luglio "ha fatto segnare una temperatura da record con valori per le minime superiori di 3,7 gradi alla media del periodo che provocano notti insonni mentre quelle massime sono risultate di 2,9 gradi superiori". In sostanza - sottolinea la Coldiretti - le temperature minime lungo la Penisola sono state di 19,6 gradi mentre quelle massime di 26,9 gradi nella prima decade di luglio e ora si prevede un notevole innalzamento.



Sollievo (leggero) a partire da lunedì - Buone notizie per la prossima settimana, secondo l'analisi dei modelli fatta dal Cnr "è in arrivo aria fresca dal Nord che farà scendere, anche se di poco, la temperatura".