Per almeno una settimana la circolazione atmosferica non subirà cambiamenti sostanziali rispetto alla situazione venutasi a configurare in questi giorni, caratterizzata in parte da correnti più fredde orientali provenienti dalla Russia, dall’altra parte dal transito di intense perturbazioni mediterranee. La combinazione di questi fattori porterà certamente condizioni di variabilità in molte regioni e temperature in gran parte inferiori alla media con un po’ di freddo autunnale che si farà sentire soprattutto al primo mattino in molte aree del Nord, sul versante adriatico e nelle zone interne della penisola. Fra giovedì e venerdì- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- un intenso sistema nuvoloso porterà una breve fase di maltempo con precipitazioni localmente intense al Centrosud; in questa fase le regioni del Nord Italia resteranno ai margini del maltempo con prevalenti condizioni di stabilità. Nel fine settimana, specialmente domenica, è previsto il passaggio di un’altra perturbazione la cui traiettoria resta ancora piuttosto incerta, così come la sua effettiva intensità ed estensione.