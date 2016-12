Italia divisa in due dal vortice ciclonico, ma è in arrivo l'alta pressione

"Dopo questa pausa l'estate tornerà protagonista anche se con qualche neo: a inizio settimana insisterà un po' di vento e con mari mossi su parte del Sud mentre nella seconda parte della settimana tornerà un po' di instabilità principalmente sui rilievi del Nord Italia. Le temperature subiranno un progressivo aumento tornando a far registrare valori pienamente estivi, nella norma o al di sopra", spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo.



Previsioni per sabato - Sabato tra le basse Marche e la Puglia precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio; qualche pioggia anche tra Calabria e nordest della Sicilia. Le precipitazioni gradualmente si attenueranno nella seconda parte della giornata, con qualche pioggia residua tra sera e notte tra Abruzzo e Puglia.



Nel nord delle Marche, Romagna, Lazio, Campania, Friuli Venezia Giulia e alcune zone della Sicilia un po' di nuvole in transito alternate al sole e senza fenomeni. Sole pieno con cielo limpido nel resto del Paese. Clima fresco con valori massimi in rialzo al Nord, Sardegna e regioni tirreniche, cali tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Ionio. Ventoso sulle Alpi, sul medio Adriatico e al Sud per venti settentrionali anche forti con raffiche a 80-90 chilometri orari. Mari mossi o molto mossi.



Domenica in Italia - Domenica ulteriore allontanamento verso i Balcani del vortice ciclonico, che avrà ancora una marginale influenza sull'Italia. Al mattino nuvolosità variabile tra medio e basso Adriatico e nord della Sicilia, con le ultime locali e brevi piogge possibile tra Abruzzo, Molise e Puglia; cielo sereno o poco nuvoloso nel resto dell'Italia.



Nel pomeriggio scompaiono i fenomeni con al più qualche breve rovescio sulla Sila. Anche la nuvolosità gradualmente si attenuerà con schiarite sempre più ampie soprattutto tra sera e notte. Moderato Maestrale in gran parte del Sud, in Sicilia e in Abruzzo. Temperature in generale rialzo da 1 a 4 gradi. Clima gradevole nelle zone non interessate dal vento.



In arrivo l'alta pressione - La prossima settimana esordirà con tempo stabile e soleggiato grazie al rinforzo dell'alta pressione. Lunedì avremo pochi annuvolamenti al mattino tra Puglia e Basilicata e nel nord della Sicilia, con pochi cumuli innocui in sviluppo intorno alle cime dei monti delle Alpi e dell'Appennino settentrionale. Soffierà ancora un moderato vento di Maestrale su Basso Adriatico, Puglia e alto Ionio. Temperature in ulteriore rialzo di altri 2-4 gradi. Nei giorni successivi ancora alta pressione con tempo stabile e caldo in aumento da metà settimana con possibili disagi dovuti alle alte temperature dalla seconda parte della settimana. Da giovedì infine potrebbe tornare un po' di instabilità principalmente sui rilievi del Nord e localmente sulle vicine zone pedemontane.