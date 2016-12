Italia divisa dal meteo: sole al Nord, pioggia e vento al Sud

Le previsioni per lunedì - Giornata di bel tempo al Nord, torna il sole anche nelle regioni di Nordest dove tuttavia nelle ore centrali del giorno saranno possibili isolati e brevi rovesci di pioggia. Al Centro la mattinata sarà ancora nuvolosa e molto instabile ma pomeriggio si faranno avanti ampie schiarite con residui piogge o nevicate in Appennino tra la Toscana orientale e l'Umbria occidentale, in Abruzzo e Molise. Nelle regioni meridionali peninsulari giornata molto nuvolosa e a tratti perturbata con frequenti piogge, rischio temporali e neve in Appennino fino a 1000-1200 metri. Infine nelle Isole prevalenza di sole con locali e temporanei annuvolamenti associati a brevi piovaschi nei settori settentrionali.



In serata pochi residui rovesci solo su Gargano, Salento e Calabria, tempo in miglioramento altrove. Giornata molto ventosa in tutto il Paese, in modo particolare al Centrosud dove avremo raffiche fino a 100 km/h sulle Isole e nel Tirreno.



Temperature in generale diminuzione con valori anche al di sotto delle medie stagionali: previsti nel pomeriggio 12°C ad Aosta, 13°C a Perugia, 14°C ad Ancona, 16°C a Torino, Roma, Bari, Alghero, Catanzaro18°C a Milano e 22°C a Catania. Soltanto poco più di 7 giorni fa, nella giornata di domenica 17 aprile, registravamo picchi di 32°C a Bari, 26°C a Roma e 29°C a Trapani. Il calo termico dunque è stato localmente anche superiore ai 12°C.



Le previsioni per martedì - Arriveranno correnti più occidentali e si esaurirà l'afflusso freddo principale. La massa d'aria si farà più tiepida e le temperature saranno in rialzo. Si tratta di correnti non del tutto asciutte e avremo della nuvolosità in addensamento sui settori occidentali, mentre il settore alpino verrà lambito da passaggi nuvolosi in particolare nella giornata di mercoledì. Avremo una maggiore nuvolosità al Centrosud e Sardegna tra la fine di giovedì e la giornata di sabato, in attesa di un possibile nuovo peggioramento del tempo tra sabato e domenica a iniziare dal Nordovest.



Martedì saranno molte le aree soleggiate: sole alternato a qualche annuvolamento su Sardegna, settore tirrenico e al Nordest, specie nel Triveneto, con pochi locali fenomeni di breve durata nell’entroterra dell’alta Toscana, sul basso Lazio e sull’estremo Nordest con quota neve sul settore alpino oltre 1300-1500 metri. Nella notte un sistema nuvoloso si appoggerà all’arco alpino con qualche debole nevicata sulle Alpi di confine, con limite della neve che tenderà a calare fino a 1000-1100 metri, anche 700-800 sui monti delle Valle D’Aosta. Temperature in rialzo sul settore adriatico per effetto dei venti da ovest sud-ovest, anche forti sul Ligure orientale.



Le previsioni per mercoledì - Il sistema nuvoloso che si appoggia sul settore alpino tenderà a raggiungere anche il Nordest, con fasi instabili in montagna e sul Friuli Venezia Giulia al mattino e nel pomeriggio anche nel Veneto. Ancora nuvolosità sparsa sul settore tirrenico con poche piogge isolate nelle zone interne dell'alta Toscana, sul basso Lazio e nel nord della Campania, nel resto dell'Italia prevalenza di sole. Temperature massime in aumento al Centrosud, con lievi cali su Alpi e pianure vicine. Giornata ventosa anche al Nord con il Foehn al Nordovest e ventoso anche su gran parte del settore peninsulare con Libeccio sull'alta Toscana.