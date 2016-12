25 ottobre 2016 09:00 Italia divisa a metà dal clima Picchi di 30 gradi al Sud e sulle Isole, nubi e piogge sparse al Nord

Martedì apice del caldo fuori stagione nelle regioni meridionali (e parzialmente anche nel Centro Italia) per le correnti di origine tropicale che continuano ad affluire sul nostro Paese, mentre il Nord Italia, interessato dal passaggio di una perturbazione, dovrà fare i conti con nuvole e piogge sparse. Mercoledì questa stessa perturbazione porterà un sensibile peggioramento del tempo anche nelle regioni centrali, con piogge che a tratti saranno anche di forte intensità, e alla fine del giorno raggiungerà anche le regioni meridionali, riportando, anche in questo settore del Paese, nuvole e piogge sparse. Le correnti relativamente fresche che seguono la perturbazione tra mercoledì notte e, soprattutto, la giornata di giovedì faranno calare le temperature, in alcuni casi anche sensibilmente, in gran parte d’Italia, mettendo tra l’altro fine all’ondata di caldo anomalo che sta interessando il Sud.

Previsioni per martedì. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Sud e Isole Maggiori, a tratti con annuvolamenti in transito sulla Sardegna. Al Centro nuvolosità variabile su Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio, con la possibilità di qualche piovasco sull’alta Toscana a partire dal pomeriggio. Lungo le coste adriatiche presenza di strati di nube basse e foschie dense, in diradamento nel corso della giornata. Al Nord molte nuvole, con piogge sparse, da deboli a moderate, prima su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria, in estensione poi nella seconda parte del giorno anche al Nordest. Temperature quasi ovunque in leggero aumento: caldo fuori stagione al Sud e Isole, con punte anche di 30 gradi. Venti moderati di Scirocco su Mar Tirreno e Canale di Sicilia. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio-alto al Centrosud (Ida pari a 80 al Centro, 90 al Sud), medio al Nord (Ida pari a 75).