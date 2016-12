Italia ancora spaccata in due: sole al Nord, rischio nubifragi al Sud

"Contesto climatico di stampo più invernale" - Fino a tutto il fine settimana il settore meridionale del Mediterraneo resterà sede di una circolazione di bassa pressione che, nella sua lenta evoluzione verso est, coinvolgerà più direttamente e con maggiore insistenza le regioni del versante adriatico, il Sud e le isole maggiori dove il tempo resterà molto instabile - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo -. Per contro le regioni settentrionali beneficeranno maggiormente della vicinanza di un'area di alta pressione i cui massimi si manterranno a nord delle Alpi. L'evoluzione per la prima parte della prossima settimana rimane ancora piuttosto incerta, ma in generale sempre improntata alla persistenza di un flusso umido e freddo orientale, capace di generale un tempo molto variabile, a tratti instabile, in un contesto climatico di stampo più invernale".



Le previsioni per sabato - Sabato, come detto, al Nord la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Molte nubi solo a ridosso dell'Appennino settentrionale, ma senza fenomeni. Al Centro cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in Toscana, Umbria e Lazio centro-settentrionale. Molto nuvoloso sulle regioni adriatiche con deboli piogge tra Abruzzo e Molise nevicate oltre i 1.200-1.400 metri.



Nel pomeriggio tendenza a maggiori annuvolamenti anche sul versante tirrenico ma con basso rischio di piogge; insiste un cielo da nuvoloso a parzialmente nuvoloso sul versante adriatico ma con fenomeni in attenuazione.



Al Sud giornata in prevalenza molto nuvolosa ma con tendenza a schiarite anche ampie nel sud della Calabria già a partire dalla mattinata. Le nubi saranno accompagnate da piogge intermittenti che però tra Basilicata, Puglia meridionale, Calabria settentrionale saranno a tratti di forte intensità sotto forma di rovesci o temporali. Neve in Appennino oltre i 1300-1500 metri di quota. In Sicilia giornata all'insegna della instabilità. La nuvolosità sarà irregolare, soltanto al mattino il cielo risulterà coperto nei settori occidentali dove tra l'altro si concentreranno le piogge. Nel pomeriggio estrema variabilità tra schiarite e sviluppo di rovesci o temporali. Mari per lo più mossi. In Sardegna giornata in gran parte soleggiata nei settori nord occidentali. Nuvolosità sparsa ma irregolare nel resto dell'isola con qualche pioggia nel sud della regione.



Temperature: massime in lieve calo all'estremo Sud. Venti: moderati o forti nord-orientali su alto Adriatico, Liguria, mari e regioni centro-meridionali. Mari molto mossi o agitati.



L'allerta rossa - Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico per la Calabria Ionica e per gran parte della Basilicata. È prevista, inoltre, allerta arancione sui restanti settori di Calabria e Basilicata nonché sui settori settentrionali della Sicilia, e allerta gialla per il resto della Sicilia e per tutti i settori adriatici, dalle Marche alla Puglia.



Che tempo farà domenica - Domenica la situazione non presenterà grandi variazioni, anche se il vortice ciclonico tenderà a indebolirsi spostandosi verso lo Ionio. Proseguiranno le correnti fresche da Nordest sulla Penisola. Nel dettaglio al Nord al mattino ci saranno deboli nevicate fino a 1.000 metri sulle Alpi occidentali, nuvolosità variabile sulle zone pianeggianti con schiarite sul'Estremo Nordest e aree alpine centro-orientali. Al Centro poco nuvoloso sulla fascia tirrenica, più nubi sull'Adriatico con qualche precipitazione intermittente principalmente lungo l'Appennino, nevosa sopra i 1.000-1.200 metri e a tratti anche sulle coste dell'Abruzzo e del Molise. Al Sud e in Sicilia molto nuvoloso e precipitazioni sparse, meno probabili sulla costa della Campania, con rovesci anche intensi su Calabria e Sicilia. In Sardegna prevalenza di sole salvo addensamenti pomeridiani nelle zone interne e qualche rovescio nel sud dell'Isola. Temperature senza grandi variazioni, con un leggero calo al Nordovest e un lieve rialzo in Sicilia. Venti settentrionali in prevalenza di moderata intensità con mari mossi o molto mossi.



La prossima settimana - Lunedì sarà caratterizzato da un afflusso di aria relativamente fredda, ma asciutta da Nordest sulle regioni settentrionali. Al Centro persisterà la maggior nuvolosità sul versante adriatico, ma con pochi fenomeni limitati all'Appennino. All'estremo Sud e sulle Isole tempo ancora un po' instabile e precipitazioni isolate. Temperature in lieve rialzo al Sud senza grandi variazioni altrove. Venti da deboli a moderati da Nord-Nordest.



Dopo un martedì con un'attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della settimana l'avvicinamento al Nord Italia di un nucleo di aria fredda proveniente dall'Europa orientale potrebbe riportare una breve fase di condizioni invernali sul Nord Italia, in particolare tra mercoledì e giovedì, con nevicate fino a quote particolarmente basse a Nordovest.