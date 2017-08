Istat: sempre meno italiani sui mezzi pubblici, a Roma -6%

In Italia diminuisce la percentuale di popolazione che sceglie di spostarsi con i mezzi pubblici: a certificarlo è l'Istat, che in settimana ha aggiornato al 2015 i dati sulla mobilità urbana. Secondo l'istituto di statistica, "dopo la debole ripresa del 2014, torna a calare la domanda di trasporto pubblico locale nei capoluoghi di provincia, pari a 186,8 passeggeri per abitante contro i 189,5 dell'anno precedente" soprattutto a Roma, con un -6%.