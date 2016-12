Istat: sempre meno dialetto in casa grazie alle donne

11:31 - Sempre meno dialetto parlato in casa, ma anche poca lingua straniera, ormai indispensabile. Lo rivela uno studio Istat, secondo cui se nel 1995 il 23,7% degli italiani in famiglia parlava solo o prevalentemente dialetto, nel 2012 questa percentuale è scesa al 9%. Sono le donne a mostrare una maggiore propensione a esprimersi soltanto o prevalentemente in italiano. Scarsa in generale la conoscenza di una lingua straniera.

Le donne sono più propense a parlare italia in casa (55,2% a fronte del 51% degli uomini) mentre parlare prevalentemente o esclusivamente l'italiano - in famiglia, con amici e con estranei - è una pratica più diffusa al Centro e nel Nord Ovest.



L'indagine conferma poi che in Italia il livello di conoscenza di altre lingue è piuttosto elementare. Un terzo delle persone che conoscono almeno un'altra lingua ha dichiarato, infatti, di comprendere e usare poche parole e frasi (30,6%). Soltanto il 15% ha dichiarato di saper comprendere un'ampia gamma di testi, anche impegnativi, e di utilizzare la lingua conosciuta in modo flessibile e con piena padronanza. Sono i giovani e i laureati ad avere un livello di conoscenza più elevato.