Istat, nascite in calo nel 2014: -12mila Francesco e Sofia i nomi più gettonati

Nascite in calo in Italia: nel 2014 sono stati iscritti all'anagrafe 502.596 bambini , quasi 12mila in meno rispetto al 2013. Come emerge dal rapporto Istat, inoltre, i nati da coppie italiane scendono per la prima volta sotto quota 400mila : sono 398.540, quasi 82mila in meno negli ultimi sei anni. Questo perché le donne italiane in età riproduttiva sono sempre di meno e hanno una propensione ad avere figli sempre più bassa.

Francesco e Sofia i nomi più gettonati - Niente rivoluzioni al vertice della classifica dei nomi più gettonati. Per i maschietti, come nel 2013, l'"effetto Papa" si fa sentire e Francesco si conferma in testa. Per le femminucce, invece, il nome preferito è Sofia, seguito da Giulia e Aurora.



Oltre un bimbo su 4 ha genitori non sposati - Dal rapporto sulla natalità dell'istituto di statistica emerge inoltre come 138.680 neonati, più di uno su quattro, hanno genitori non coniugati. Si tratta di 5mila in più rispetto all'anno precedente. Negli ultimi cinque anni il loro peso relativo è aumentato di molto, dal 23,6% del 2010 al 27,6% del 2014, anche a causa della contemporanea diminuzione dei nati da genitori coniugati.