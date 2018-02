Istat: italiani sempre più vecchi, nel 2017 calo record di nascite

Secondo i calcoli dell'Istituto di statistica la popolazione di nazionalità italiana scende a 55 milioni e 430mila (-113mila residenti), mentre gli stranieri residenti nel nostro Paese ammontano a 5 milioni e 65mila e rappresentano l'8,4% della popolazione residente totale. Per i cittadini italiani risulta negativo sia il saldo naturale (-241mila) sia il saldo migratorio con l'estero (-72mila), mentre per gli stranieri sono entrambi positivi (saldo naturale +58mila, saldo migratorio estero +256mila).



Il calo della popolazione non riguarda tutte le aree del Paese. Regioni demograficamente importanti, come Lombardia (+2,1 per mille), Emilia-Romagna (+0,8) e Lazio (+0,4), registrano variazioni di segno positivo. L'incremento relativo più consistente è quello registrato nella Provincia autonoma di Bolzano (+7,1), mentre nella vicina Trento si arriva al +2 per mille.



Sopra la media nazionale (-1,6 per mille) si collocano, seppur contraddistinte da variazioni di segno negativo, anche Toscana (-0,5) e Veneto (-0,8). Nelle restanti Regioni, dove la riduzione di popolazione è più intensa rispetto al dato nazionale, si è in presenza di un quadro progressivamente caratterizzato dalla decrescita che va dalla Campania (-2,1 per mille) al Molise (-6,6).