Istat, continua il calo delle nascite: è record negativo dalla Grande Guerra

La differenza tra nati e morti ha fatto registrare nel 2014 un saldo negativo di quasi 100mila unità, che segna un picco mai raggiunto nel nostro Paese dal biennio 1917-1918, negli anni della prima Guerra Mondiale. Rispetto al 2013 sono stati registrati quasi 12mila nati in meno. Anche i nati stranieri continuano a diminuire (-2.638), pur rappresentando il 14,9% del totale dei nati. La mortalità, invece, resta stabile, con una lieve diminuzione in valore assoluto (-2.380).



Aumentano gli stranieri - Nel complesso la popolazione straniera ha fatto registrare un incremento di 92.352 unità, portando i cittadini stranieri residenti nel nostro Paese a 5.014.437, pari all'8,2% dei residenti. Il lieve incremento della popolazione iscritta in anagrafe, spiega l'Istat nel bilancio demografico 2014, è dovuto in larga misura alle ultime rettifiche legate alla revisione delle anagrafi, effettuata da tutti i Comuni italiani tra il 2012 e il giugno 2014, a cui si devono aggiungere anche le ricomparse di persone precedentemente cancellate per irreperibilità censuaria (+96.468, di cui 53.427 stranieri), ma già effettivamente presenti sul territorio.



Residenti italiani in calo - Al netto delle rettifiche dovute alla revisione anagrafica, il cui saldo residuale si attesta a +10.869 unità, l'incremento è stato molto limitato (2.075 unità complessive, pari a +0,003%), da attribuirsi esclusivamente alle migrazioni dall'estero, che compensano appena il calo di popolazione dovuto al saldo naturale negativo. Se i residenti si scompongono in base alla loro cittadinanza (italiana e straniera), la componente italiana risulta in diminuzione (-83.616), seppur mitigata dall'acquisizione della cittadinanza italiana di una parte sempre più ampia della componente straniera (+130mila circa).



Cresce l'emigrazione di italiani - Italia sempre meno attraente per gli stranieri. Gli iscritti in anagrafe provenienti dall'estero nel 2014 stati quasi 280 mila, di cui il 90% sono stranieri. Gli italiani che rientrano dopo un periodo di emigrazione all'estero sono poco meno di 30mila. Al contrario, coloro che hanno lasciato il nostro Paese sono circa 136mila, di cui 90mila sono italiani. Rispetto agli anni precedenti diminuiscono gli immigrati e aumentano gli emigrati, con un saldo tra flussi in entrata e in uscita di 140 mila.



Consumi, a maggio fuori dalla deflazione - A maggio torna l'inflazione e l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,1% rispetto allo stesso mese del 2014. Lo rileva l'Istat rivedendo al ribasso le stime preliminari che segnavano un +0,2%. Il segno più arriva dopo quattro mesi consecutivi di valori negativi. Lo stesso aumento c'è anche rispetto al mese precedente.