Istat, calano i residenti in Italia: 60,5 milioni nel 2016

La popolazione residente in Italia al 31 dicembre 2016 era pari a 60.589.445 persone, di cui più di 5 milioni di cittadinanza straniera (l'8,3% del totale). Lo comunica l'Istat, evidenziando il calo degli abitanti già riscontrato nel 2015. Il saldo complessivo è negativo per 76.106 unità, determinato dalla flessione dei residenti italiani (-96.976) e dall'aumento di quelli stranieri (+20.870). Nel complesso, in Italia sono presenti 200 nazionalità.