Istat, calano ancora i lettori: nel 2016 sono il 40,5% degli italiani

Cala ancora una volta il numero dei lettori. A rilevarlo è l'Istat, che segnala come ad aver letto almeno un libro, per motivi non scolastici o professionali nei 12 mesi precedenti l'intervista, sia stato nel 2016 solo il 40,5% degli italiani sopra ai sei anni. Nel 2015 era il 42%. Dal punto di vista della produzione editoriale, cresce il mercato digitale: più di un libro su tre è ormai disponibile anche in ebook.