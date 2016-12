Istat: boom dei furti in casa, tre famiglie su dieci non si sentono sicure

"Nel 2014, il 30% delle famiglie italiane giudica la zona in cui abita a rischio di criminalità ". Lo rileva l' Istat nell'annuario 2015. "La Lombardia è la regione in cui tale rischio è percepito maggiormente (37,2%), seguita dal Lazio (36,2%)". Tra i reati in aumento quelli contro il patrimonio, per lo più vandalismi, e un calo di quelli contro la persona. Boom dei furti in casa : +48,6% nel periodo 2010-2013.

Per quanto riguarda i dati sui delitti, l'Istat sottolinea "un blocco comprendente sei Regioni, tutte del Centro-Nord, con valori superiori alla media nazionale e compresi tra i 60 e i 52 delitti per mille abitanti". Ne fanno parte Emila-Romagna, Liguria, Lazio, Lombardia, Piemonte e Toscana. Livelli "più contenuti" si riscontrano in Molise (30) e Basilicata (26). Le Isole e il Sud si collocano, invece, "ben al di sotto rispetto alla media italiana".



Giustizia, 4 milioni e mezzo di cause pendenti - Giustizia, criminalità e sicurezza - nell'annuario Istat 2015 - confermano uno spaccato del Paese preoccupante, anche se con qualche segnale positivo. Il carico dell'arretrato nel settore civile, pur registrando un calo del 3,3%, costituisce un vero e proprio "tappo" con 4 milioni e mezzo di cause da smaltire. Nel settore penale le cose non vanno meglio: oltre al boom dei furti in casa, sono in aumento anche un altro fenomeno che più desta allarme sociale, e cioè il sovraffollamento delle carceri.



In particolare, per il contenzioso civile, i dati rilevati dall'Istat e relativi al 2013, segnalano una contrazione delle pendenze del 3,1% nei tribunali e del 9,6% presso le corti di appello. Tuttavia, le cifre reali evidenziano una situazione allarmante: i procedimenti civili in attesa del primo grado sono 4.501.021 (-3,3% rispetto al 2012). Gli uffici più intasati sono i tribunali con 3.157.893 procedimenti in stand by (70,2% del totale), seguono gli uffici del giudice di pace con 1.296.075 fascicoli (28,8% del totale) e le corti d'appello con 47.053 (1% del totale).



Casa di proprietà, una famiglia su 5 ha mutuo - Nell'annuario statistico, l'Istat rivela inoltre che il 71,2% delle famiglie italiane è proprietaria dell'abitazione in cui vive, ma tra queste hanno un mutuo il 19,3% (quasi una su cinque). E' in affitto solo il 18,7%, ma si tratta di una percentuale che varia sul territorio: nel Nord Ovest è doppia rispetto alle Isole.