Ismaele, l'assassino parla dal carcere: "Vorrei chiedere scusa, era come me"

"Era un ragazzo come me, vorrei chiedere perdono per ciò che ho fatto". Sono le parole di Igli Meta, il ventenne che ha sgozzato Ismaele Lulli, suo rivale in amore, a Sant'Angelo Vado. Il pentimento è stato espresso durante l'interrogatorio del gip, che ha ascoltato anche il complice del delitto, Mario Mema. La madre della vittima ha però mostrato fastidio per il repentino pentimento dell'albanese.