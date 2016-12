Islamici di Roma in preghiera al Colosseo: "Non siamo tutti terroristi, ora dateci più moschee"

"Non siamo terroristi" - "Allah Akbar non è terrorismo. Islam significa pace" è il messaggio lanciato dalla piazza. "Vogliamo uscire da questa situazione, uscire dalle moschee abusive ma non esiste una norma per essere a norma - ha spiegato Francesco Tieri, portavoce del coordinamento associazioni islamiche del Lazio. - Le sale vengono chiuse per varie contestazioni tra cui la destinazione d'uso per il culto, ma manca una normativa nazionale".



Il dialogo con il Campidoglio - E proprio sulla gestione delle moschee esistenti e la progettazione di nuovi luoghi di culto a Roma è stato aperto tavolo con l'amministrazione e la prefettura. "Chiediamo che il Comune inserisca la nostra presenza nel piano urbanistico - ha proseguito Tieri - e c'è una disponibilità da parte dell'assessore Berdini. La nostra non è una preghiera di protesta ma congregazionale".



Anche tanti imam - Tra gli imam presenti quello della sala preghiera di Centocelle. "Le moschee non sono posti nascosti che svolgono un ruolo sconosciuto. - ha detto - Non sono solo luoghi di preghiera ma centri culturali rivolti alla comunità stessa per integrarsi meglio in questa società. Partecipiamo a iniziative nelle scuole e con diverse chiese. È un lavoro importante per la pace e la fratellanza della società. Invito i fratelli ad aprirsi ancora di più alla società". Presenti anche tanti bambini con cartelli "Sì all'islam", "peace", "love", "sì alla libertà di culto".