Isis, ricorrono in Cassazione tre dei cinque tunisini indagati

Hanno deciso di fare ricorso in Cassazione tre dei cinque giovani tunisini indagati per terrorismo internazionale, che non sono stati arrestati per problemi di procedura. Lo annunciano i loro difensori, gli avvocati Sara Baldini e Massimo Parenti. I cinque nordafricani sono sospettati di avere formato in Italia un gruppo collegato all'Isis e la Procura di Torino ha ottenuto a loro carico cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere.