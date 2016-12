Isis, i genitori di Fatima dal carcere: "E' difficile stare qui"

13:02 - "Siamo persone normali, non siamo terroristi". Così Sergio, il padre di Lady Jihad, alias "Fatima", difende la sua famiglia che da 13 giorni è isolata nel carcere di San Vittore, a Milano. "Era tutto pronto per partire verso lo Stato Islamico" e raggiungere la figlia in Siria, quando all'improvviso sono arrivati gli agenti dell'antiterrorismo nella loro casa di Inzago per arrestarli.

I parenti di Fatima, il loro racconto dal carcere di Alessandro Cracco



Da allora i familiari di Maria Giulia Sergio non possono incontrarsi tra di loro, non comunicano con nessuno e solo ieri, per la prima volta, hanno parlato con il parlamentare del partito democratico Khalid Chaouki in un colloquio che è stato riportato questa mattina dal quotidiano La Repubblica.



"E' difficile stare qui, isolati da tutto da un momento all'altro", racconta la mamma Assunta vestita all'occidentale. Provata dalla detenzione, vorrebbe riabbracciare le figlie e dalla cella ringrazia le guardie penitenziarie per le attenzioni ricevute.



Marianna invece, la sorella maggiore di Fatima, è la più convinta, e dal suo isolamento chiede un velo più coprente di quello che le è stato permesso. Non esce durante l'ora d'aria ed è molto preoccupata per la salute dei genitori anziani, in particolare per quella del padre Sergio, che "vorrebbe rispettare il digiuno del ramadan ma che non può per via delle medicine". E mentre lei tiene tra le mani il corano sempre aperto, papà "prega Allah perché questa storia finisca".