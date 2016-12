21 giugno 2016 17:41 Iseo, la passerella di Christo chiude per una manutenzione straordinaria Dalle ore 21 di oggi alle ore 7 di domani mattina nel tratto da Peschiera fino all’Isola di S. Paolo verranno sospese le visite

La passerella costruita dell’impacchettatore bulgaro sul lago d'Iseo, martedì 21 sarà chiusa dalle 21 alle 7 del giorno dopo. Ecco la lettera mandata dalla società: "Per interventi di manutenzione straordinaria dalle ore 21 di oggi alle ore 7 di domani mattina il tratto da Peschiera fino all’Isola di S. Paolo verrà chiuso. Si sconsiglia pertanto di mettersi in viaggio nella giornata odierna in quanto fin dalle ore 15 l’accesso sarà fortemente limitato".

Dal primo minuto in cui la passerella sarà chiusa all’ultimo, nella parte libera potranno salire solo mille persone. L’ingresso alle fasce deboli (bambini, anziani) e al pontile D (Isola di San Paolo) sarà limitato. Un intervento dovuto al boom di visite? Non è dato saperlo. Quel che è certo è che durante questa manutenzione verrà sostituita una parte del telo giallo che ricopre la passerella.



Complessivamente, fa sapere la cabina di regia, gli afflussi sono stati "simili a quelli del primo giorno", con "numeri in linea con le previsioni per il primo fine settimana". Come ieri, anche oggi (21 giugno ndr.) circa 25 mila persone sono arrivate con i treni di Trenord, ma molti altri hanno scelto l'auto parcheggiando a chilometri di distanza. "Purtroppo non tutti i turisti che desiderano raggiungere The Floating Piers riusciranno a raggiungerlo in quanto la capienza massima dell'opera e del territorio è limitata" spiega l'organizzazione. Comunque questa sera, dalle 21 e per tutta la notte, l'opera rimarrà aperta nel tratto tra Sulzano e Peschiera Maraglio (Monte Isola) e sarà illuminata con lampade mobili ricaricabili che verranno posizionate lungo la passerella.

Gli incidenti di "percorso"Non è mancato qualche incidente di percorso. Dopo il caso della navetta rimasta incastrata sui binari a Sulzano, emerge un nuovo "intoppo" per i mezzi che gravitano attorno alla passerella galleggiante sul lago di Iseo. Domenica pomeriggio infatti un battello in manovra ha impattato contro l'opera d'arte. Nessuna conseguenza per le persone a bordo e neppure per la struttura visto che l'impatto è avvenuto a velocità estremamente ridotta.