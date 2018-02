Ischia, la situazione sei mesi dopo il terremoto

Terremotati in Italia fa rima con dimenticati: le telecamere di Striscia la Notizia sono tornate a sei mesi dalla scossa di terremoto che ha colpito l’isola di Ischia per verificare la situazione e le condizioni degli abitanti. Cumuli di macerie mostrano come tutto sia rimasto fermo ai giorni del sisma: dai continui furti tra i resti delle case demolite dal terremoto, all’incertezza nella riapertura delle scuole sul territorio di Casamicciola. La situazione degli abitanti colpiti dal sisma è ancora grave: gli sfollati sono quasi 3000 e anche se qualcuno è in albergo a spese del comune, altri sono ospiti o in affitto.



Luca Abete riporta sotto i riflettori dell’attenzione generale la situazione d’emergenza delle zone maggiormente colpite dal sisma dello scorso 21 agosto, intervistando poi alcuni dei terremotati che non sanno che fare: “Si deve aspettare, noi non possiamo fare niente”. Colpa di questa situazione è anche del comune che non paga e della protezione civile che non ha ancora avviato la fase della ricostruzione.