Ischia, due morti in mare: si tratta di un sub e un'allieva di 13 anni

I tempi di risalita si sono allungati in modo anomalo e alle 12.08 dal "Diving center", che aveva cercato inutilmente di contattare Emanato, è partito l'allarme per la guardia costiera di Ischia. Nel tratto di mare sono intervenute quattro unità dell'Ufficio Circondariale Marittimo, sommozzatori dei vigili del fuoco, un elicottero della guardia costiera e un altro dei vigili del fuoco.



Il cadavere del titolare della scuola di immersioni è stato recuperato alle 14.30 e trasportato al porto di Ischia, dove il medico legale lo ha sottoposto a un primo esame esterno. Complesso il recupero del corpo di Lara, che è stato individuato dai sub ma non ancora recuperato a causa della scarsa visibilità dell'acqua, che in quel tratto di mare è torbida. Una ricostruzione dell'accaduto la fornisce il comandante della guardia costiera di Ischia Alessio De Angelis: "i due sub sono entrati in una grotta con un punto di accesso a 10 metri e con un percorso finale che si trova a 16 metri. E' lì che viene individuato, galleggiante, il corpo della 13 enne, che non si riesce a recuperare perché i due sub, entrando nella piccola grotta, hanno alzato del fango. E probabilmente proprio questa è stata la causa della loro morte. E' divenuto impossibile trovare il punto di uscita dalla cavità e la fine dell'ossigeno nelle bombole ha fatto il resto".



L' immersione nella piccola grotta non era considerata difficile ed Emanato era un sub di larga esperienza. I vigili del fuoco attendono che i sedimenti si depositino sul fondo, prima di entrare nella cavità sommersa. Forte l'emozione a Bacoli, centro del litorale flegreo, dove decine e decine di parenti e conoscenti della ragazza, tra i quali i genitori, si sono accalcati sul Porto in attesa di notizie e per sollecitare i soccorsi. Vi sono stati momenti di forte tensione. I sub dell'area flegrea sono stupiti dell'accaduto. Le immersioni nella piccola grotta non erano considerate pericolose. La grotta ha una profondità massima di una ventina di metri. A Bacoli il sindaco Giovanni Picone ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino.