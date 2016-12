Investita a Pavia, Elena torna al lavoro

Maglioncino rosa, capelli corti e la voglia di riprendere in mano la sua vita: così Elena Madama è tornata al lavoro nel comune di Pavia. La giovane consigliera del Partito democratico, 27 anni, a 310 giorni di distanza dall'investimento in piazza Italia e dopo quasi dieci mesi di ospedale, ha preso parte alla Commissione sui servizi sociali. Un appuntamento che prima di quel tragico giorno era la sua quotidianità. Elena è stata la consigliera più votata nelle passate elezioni, nel novembre scorso è stata investita da un'automobile rubata, trascinata per oltre mezzo chilometro e lasciata sull'asfalto in condizioni disperate dai ladri che si sono poi dati alla fuga. Ora si è rimessa in gioco.