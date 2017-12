Torna libero l'attore romano Domenico Diele, accusato di omicidio stradale aggravato per la morte di Ilaria Dilillo , 48enne di Salerno. E' stata infatti respinta dal gup la richiesta del pm Elena Cosentino dell'obbligo di dimora e di presentarsi in procura, avanzata per evitare il rischio che l'imputato tornasse a guidare un'auto. Così l'attore, originario di Siena e trapiantato nella Capitale, riacquista la completa libertà dopo sei mesi ai domiciliari .

Proprio il giorno della vigilia di Natale scadono i termini della custodia cautelare e la decisione del gup del Tribunale di Salerno, Piero Indinnimeo, gli restituisce la libertà. A Diele, ricorda "Il Mattino", la patente fu ritirata lo scorso giugno, quando l'uomo, nella notte tra il 23 e il 24 giugno, investì la Dilillo, in sella a uno scooter, lungo la corsia nord dell'autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano (Salerno).



Dopo la tragedia i familiari di Ilaria non hanno mai parlato, e anche adesso soltanto il loro avvocato, Michele Tedesco, che si è costituito parte civile, si è limitato a manifestare una grande delusione e incredulità.



"Non è possibile, non ho parole", ha detto l'amica della vittima, Paola Galano, giudicando assurdo che l'uomo che ha ucciso la donna abbia addirittura scontato i sei mesi semplicemente ai domiciliari. Diele in carcere ci era stato solanto per 12 giorni, in attesa del braccialetto elettronico. Poi, erano arrivati i domiciliari. E adesso, il ritorno in libertà.