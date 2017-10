Invalida al 100% e malata terminale, rischia lo sfratto per i debiti

“La mia casa è stata messa all’asta ma io non l’abbandono. Sono una malata terminale, le do fuoco con me dentro ma non la lascio”. Questa l'avvertimento di Sandra Pelosi, la donna di Siena rimasta invalida al 100% dopo un incidente sul lavoro nel 2010. Le assicurazioni però non hanno mai riconosciuto i risarcimenti costringendola ad aprire un mutuo per pagare i debiti della sua piccola azienda, oggi in gravi difficoltà. Ai microfoni di Mattino Cinque la signora Sandra racconta la sua storia ribadendo con forza che il prossimo 6 dicembre, giorno dell’asta giudiziaria, non lascerà casa: “Qui ho tutta la mia vita, le mie prime bambole, i miei primi ricordi, qui mi sono vestita il giorno delle mie nozze".