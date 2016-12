Intensa perturbazione: il peggio è passato

Previsioni per sabato. Ancora qualche rovescio al mattino all'estremo Nordest, tra bassa Lombardia ed Emilia, in Abruzzo e Molise; fenomeni isolati possibili anche al Sud. Nel corso del pomeriggio nubi in lento diradamento al Nordovest; piogge deboli residue in Friuli, in Toscana, nelle zone interne del Centrosud, nella Puglia settentrionale e nel nordest della Sardegna. Venti intensi di Scirocco sullo Ionio e sul basso Adriatico. Temperature massime in rialzo al Nord, in calo sul resto del Paese; in generale con valori che si riportano in linea con le medie stagionali. Ad esempio per Milano sono previsti 18 gradi, venerdì invece sono stati registrati 12 gradi, Aosta passerà da 3 gradi di venerdì a 10 gradi, Bologna da 15 a 20 gradi, Udine da 12 a 20 gradi. Situazione inversa per il Sud e soprattutto per la Sicilia: Napoli passerà da 29 a 25 gradi, Trapani da 31 a 25 e Palermo da 35 gradi a 26.