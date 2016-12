Instagram, Papa Francesco supera i 3 milioni di follower

Superati i tre milioni di follower per l'account Instagram "Franciscus" del Papa. A riferirlo è la Radio Vaticana, precisando che sul social lanciato nel 2010 il Santo Padre era sbarcato solo il 19 marzo di quest'anno. Nel primo post il Pontefice compariva in ginocchio in preghiera con la scritta "Pregate per me. Inizio un nuovo cammino per percorrere con voi la via della misericordia e della tenerezza di Dio".