Instabilità residua al Sud, da domani tempo bello e rialzo termico ovunque

11:55 - Giovedì e venerdì bel tempo e sensibile rialzo termico grazie all’alta pressione che occuperà praticamente tutto il nostro Paese: le temperature massime in particolare faranno registrare quasi ovunque valori leggermente al di sopra della norma e saranno perciò in generale gradevoli. Nel fine settimana ancora prevalenza di tempo stabile e con poche piogge sabato solo sulle Alpi centrali, per il passaggio di una debole perturbazione il cui nucleo, comunque, sfilerà al di là della barriera alpina.

Previsioni per giovedì

Giovedì ulteriore miglioramento anche al Sud grazie all’espansione di una vasta area di alta pressione: il tempo sarà stabile in tutto il Paese con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo una residua nuvolosità soprattutto al mattino tra Abruzzo, Molise, Basilicata Calabria e nord della Sicilia. Venti in ulteriore attenuazione ma ancora moderati settentrionali sul medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia. Temperature in ulteriore aumento, questa volta più sensibile su medio e basso versante Adriatico.