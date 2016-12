Instabilità più marcata al Centro-Nord, ancora sole e caldo intenso al Sud

Aria fresca proveniente dalle alte latitudini -affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- si spinge verso il Mediterraneo occidentale e si scontra con le masse d'aria calda che continuano ad accompagnare l'Anticiclone Nord-Africano posizionato fra l'Algeria e i Balcani. Questo forte contrasto determinerà lo sviluppo di fronti temporaleschi in spostamento da ovest verso la nostra Penisola , in particolare verso le regioni centrali dove, fra stasera e domani mattina, sono previsti forti temporali con il rischio di locali nubifragi, soprattutto sul Lazio e zone limitrofe. Da domenica il lento spostamento verso levante di questa area di instabilità garantirà un miglioramento del tempo a iniziare dal Centronord . Un graduale calo delle temperature interesserà dapprima il Centronord, poi da domenica anche le regioni meridionali.

Le previsioni per il weekend

Il fine settimana sarà a due facce: sabato fin dalle prime ore rovesci o temporali sulle regioni centrali, eccetto Toscana, con piogge e rovesci presenti anche sul Nord, tra Levante ligure, Lombardia e Nordest. Ancora buona la situazione al Sud. Nel pomeriggio l'instabilità al Centro si concentrerà nelle zone interne con fenomeni meno intensi; instabile anche al Nord con il rischio di locali rovesci o temporali inizialmente soprattutto sulle Alpi, l'entroterra delle Venezie, lungo il Po sul Piemonte e intorno all'Appennino ligure. Tra sera e notte una fase temporalesca potrà interessare anche la Lombardia e l'Emilia.

Calo termico al Centronord (in particolare su Nord e zone tirreniche e Sardegna), in rialzo al Sud per il richiamo di correnti più calde. Avremo una differenza climatica molto marcata tra Sud e Centronord: sabato previsti nel pomeriggio 22°C a Torino e 37°C a Catania, 23°C a Milano e ben 36°C a Lecce e Bari. Venti in generale intensificazione e in prevalenza moderati, fino a localmente forti di Maestrale in Sardegna e di Libeccio sul basso Ligure.

Domenica tempo in deciso miglioramento al Centronord; ancora un po' di nubi in particolare al mattino sulle regioni peninsulari e nelle Isole ma in generale senza precipitazioni. Nel pomeriggio tempo nel complesso soleggiato, annuvolamenti irregolari sulla Sardegna meridionale, Sicilia ed estremo Sud. In serata nubi in aumento sul medio Adriatico. Temperature in calo anche sensibile al Sud e nel nord della Sicilia. Clima gradevole al Centronord. Venti moderati in prevalenza nord-occidentali al Sud, nelle Isole e su alto Adriatico.