Instabilità al Sud e lungo l'Adriatico, weekend con tempo discreto

Il vortice di bassa pressione che si è formato in seguito all'arrivo delle correnti fredde si sta allontanando verso i Balcani, ma riuscirà ancora a influenzare il tempo sul Centrosud Italia, soprattutto sul versante adriatico. Nel fine settimana - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - il tempo sarà piuttosto instabile all'estremo Sud, con la possibilità anche di qualche temporale specie in Calabria e Sicilia; le temperature saranno in generale normali per questi primi giorni di autunno, con un clima un po' più fresco lungo il versante adriatico .

Previsioni per il weekendSabato al Nord tempo in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo una maggiore nuvolosità all'estremo Nordest e in Romagna. Al Centrosud e nelle Isole nuvolosità variabile, a tratti con schiarite anche ampie su Toscana e Umbria; nuvolosità un po' più compatta nel settore del medio Adriatico. Le precipitazioni, a carattere isolato, saranno più probabili nel pomeriggio su Sardegna, nord e ovest della Sicilia, sud della Calabria, anche sotto forma di rovesci o locali temporali. Temperature in generale stazionarie, al più in lieve diminuzione. Venti in prevalenza settentrionali, moderati sul medio versante Adriatico.



Domenica in tutto il Paese nuvolosità variabile. Le zone di sereno risulteranno più ampie su Alpi, Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige e a tratti su Liguria e alta Toscana. Nel corso della giornata, soprattutto nel pomeriggio, saranno possibili alcuni rovesci o temporali su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria. Dalla sera non si esclude qualche goccia di pioggia anche nel settore del medio Adriatico. Venti in prevalenza nord-orientali, moderati su medio e alto Adriatico, deboli da est in val Padana. Temperature massime in lieve diminuzione al Nord, senza grandi variazioni altrove con valori prossimi alla norma.